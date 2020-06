KWB Desselgem vervangt jaarlijkse ‘Kubb-Cup’ door vriendschappelijke wedstrijdjes Pieterjan Neirynck

17 juni 2020

15u25 0 Waregem Door het verbod op evenementen vervangt KWB Desselgem zijn jaarlijkse ‘Kubb-cup’ door drie vriendschappelijke speelavonden op donderdag.

Al sinds 2011 organiseert de Desselgemse vereniging een ‘Kubb-cup’, waarbij een dertigtal teams het tegen elkaar opnemen in een spelletje Viking Kubb. Jarenlang vond het tornooi tijdens hetzelfde weekend als de stratenloop Dwars Door Desselgem plaats, maar twee jaar geleden verhuisde de ‘Kubb-cup’ naar eind juni. Door de coronamaatregelen kan het grote tornooi helaas niet plaatsvinden, dus KWB zorgde voor een oplossing. Op donderdag 18 juni, 25 juni en 2 juli kunnen alle geïnteresseerden om 19.00 uur afzakken naar het grasveld van Sportkaffee Leiestadion voor een vriendschappelijk spelletje Kubb. “Uiteraard nemen we daarbij de nodige hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht”, laat KWB Desselgem weten.