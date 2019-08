Kunstenaressen brengen ode aan het paard in Koetshuis Peter Lanssens

08 augustus 2019

08u25 0 Waregem De expo Equus, het Latijnse woord voor paard, brengt de komende dagen een ode aan de edele viervoeter in het Koetshuis in het park Casier in Waregem.

Paardenfotograaf, trainer en (f)luisteraar Sylvie Algoet toont er het paard in al zijn schoonheid. “Hun ziel ‘gevangen’ en het moment vastgelegd in een beeld dat meer zegt dan duizend woorden”, zegt Sylvie Algoet. Haar unieke manier van werken zorgt voor verrassende beelden. Ze probeert het publiek op een ‘andere’ manier naar het fascinerende dier te laten kijken. Sylvie Algoet wordt tijdens de expo geflankeerd door twee andere kunstenaressen. Sofie Peers brengt handgemaakte juwelen mee. Waaronder unieke stukken, met paardenhaar gemaakt. Ze ontwerpt eigen creaties. Maar het opwaarderen van bestaande juwelen is ook een optie. Nora Van Driessche verwerkt paardenhaar in keramisch werk. En pakt tijdens de expo ook uit met figuratieve paardjes.

Gratis toegankelijk

De gratis toegankelijke expo Equus in het Koetshuis, met ingang via de Stationsstraat, is te bezichtigen op zaterdag 10 en zondag 11 augustus van 10 tot 18 uur en op maandag 12 augustus van 14 tot 21 uur. De expo met de drie Waregemse kunstenaressen is een ideale aanloop naar de Koerse Feesten, die binnen twee weken starten, en de hippische hoogdag Waregem Koerse op dinsdag 27 augustus in de hippodroom. Info: fb.com/paardenfotografie.