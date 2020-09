Krijgt Carrefour Market Desselgem Albert Heijn aan de overzijde? Pieterjan Neirynck

23 september 2020

08u43 30 Waregem Prijkt er over enkele jaren een Albert Heijn langs de Gentseweg in Desselgem, pal aan de overzijde van de bestaande Carrefour Market? Het is mogelijk, want de Desselgemse grondwerkersbedrijf Degetec en de Nederlandse supermarktketen dienden daartoe een aanvraag voor een omgevingsvergunning in.

In de voorlopige plannen, die voor alle duidelijkheid de zegen van het Waregemse stadsbestuur moeten krijgen, is er sprake van een handelsruime van 1.810 vierkante meter met bijkomend 96 parkeerplaatsen. Albert Heijn heeft interesse om die nieuwbouw te huren en er een supermarkt in onder te brengen. “De komst van de winkel zal zorgen voor 50 jobs. Het betreft de aanwerving van 13 voltijdse medewerkers, 24 deeltijdse medewerkers en 13 jobstudenten”, staat er te lezen in de marktstudie die Albert Heijn bestelde.

De locatie én de timing zijn opvallend. Deze zomer raakte bekend dat de Smatch-supermarkt in Het Pand tegen de zomer van 2022 plaatsruimt voor een vestiging van Albert Heijn. In februari volgend jaar sluit het winkelcentrum voor achttien maanden de deuren om een grondige renovatie uit te voeren. “Deze provincie is echt een vruchtbare bodem voor ons. We merken dat onze formule aanslaat en dat we hier een stevige voet aan de grond kunnen krijgen”, zei woordvoerster Ann Maes toen. Het is dus niet geheel verbazend dat AH zijn oog laten vallen op een handelslocatie in Desselgem.

Jumbo?

Daar blijft het niet bij qua nieuwe supermarkten. In april keurde het schepencollege een omgevingsvergunning goed die voorziet in de bouw van twee handelspanden langs de Kortrijkseweg, enkele kilometers verderop in Beveren-Leie. Eén van de twee panden is voorzien voor supermarktketen Jumbo, al wilde de Nederlandse groep dat niet bevestigen. Het stadsbestuur kon die informatie bevestigen noch ontkennen.