Koppel waarschuwt voor oplichting met tickets Tomorrowland Lieven Samyn

09 juli 2019

20u12 0 Waregem Er is een onderzoek gestart naar een man uit de Brugse regio en vier geregistreerde e-tickets voor dancefestival Tomorrowland die al aan een 10-tal anderen zijn doorverkocht. De gedupeerden zijn hun geld kwijt en zagen enkel tickets op naam van Veronique Jacobin (35) en Steven de Klerck (32), het koppel uit Waregem dat samen met Michael C. en zijn vriendin de tickets registreerde. “We werden zelfs al bedreigd”, aldus Veronique, die klacht indiende bij de politie en anderen wil waarschuwen.

Veronique en Steven slaagden er dit jaar niet in om na hun preregistratie een e-ticket van het populaire dancefestival op de laatste twee weekends van juli in Boom te bemachtigen. “Een vriend die er wel in geslaagd was om tickets te bestellen, liet weten dat hij er nog twee ter beschikking had, dus besloten we om samen te registreren”, aldus Veronique. “Twee tickets op naam van Veronique en Steven en twee tickets op naam van Michael C. en zijn vriendin. We betaalden het normale tarief voor een dagpas (105 euro, nvdr) en mochten de geregistreerde e-tickets kort daarna ontvangen.

Groot was echter de verbazing bij het Waregemse koppel toen ze het voorbije weekend vaststelden dat de e-tickets op hun naam ook aan een tiental anderen waren doorverkocht, onder meer op 2dehands.be, voor bedragen van 200 tot 600 euro. Verschillende accounts en namen worden daarvoor gebruikt. “Die kopers namen met ons contact op om hun bandjes te krijgen”, vervolgt Veronique. “Ze waren door Michael C. naar ons doorgestuurd. Zelf gaf hij geen gehoor meer aan hun vraag voor ophaling. Een onwetende gedupeerde bedreigde ons zelfs al. Met veel moeite slaagden we er in om het argwaan bij de andere gedupeerden op te lossen en aan te tonen dat we zelf ook slachtoffer zijn. Maar onze naam wordt besmeurd door een oplichter. Onze gegevens zijn zomaar aan derden doorgespeeld. Het gevoel dat vreemden over je persoonlijke gegevens beschikken, is akelig.”

Veronique en Steven gingen ondertussen zelf op zoek naar Michael C., die aanvankelijk vlot antwoordde op berichtjes op telefoontjes. Maar ondertussen lijkt hij van de wereldbol verdwenen en reageert hij nergens meer op, zijn account op Facebook werd verwijderd, gedupeerden worden geblokkeerd,… “We klopten aan bij zijn moeder en bij zijn vriendin maar zij kunnen ons niet verder helpen”, beschrijft Veronique hun zoektocht. “Zondag was hij zogezegd op een buitenlands festival, maar de vrouw die boven zijn vriendin woont, vertelde dat ze ‘s morgens met de fiets vertrokken waren.”

Het Waregemse koppel contacteerde ondertussen ook de organisatie van Tomorrowland en waarschuwde via sociale media en verkoopsites anderen niet in de val te lopen. “Koop geen tickets op onze naam”, aldus Veronique. “Die tickets zijn niet te koop. Onze naam wordt in een negatief daglicht gesteld terwijl we zelf ter goeder trouw zijn.” Ze dienden klacht in bij de politie dat een onderzoek voor oplichting is gestart.

“Koop nooit tickets die niet op jouw naam staan geregistreerd”, geeft Debby Wilmsen van Tomorrowland als goede raad mee. “Meldingen van vermeende fraude kunnen naar een speciaal e-mailadres fraude@tomorrowland.com gestuurd worden. Een heel ‘legal team’ onderzoekt die meldingen. In het geval van fraude kunnen de tickets en bandjes geblokkeerd worden en kan de geregistreerde koper op een zwarte lijst gezet worden. Dan kan hij bij volgende edities geen tickets meer kopen.” Tomorrowland waarschuwt dat personen met tickets maar zonder bandjes het festivalterrein niet binnenkomen.