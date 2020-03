Koppel voorlopig vast in Marokko door coronacrisis: “zelfs attest nodig om boodschappen te doen” LSI

25 maart 2020

09u22

Bron: LSI 0 Waregem Een koppel uit Waregem zit voorlopig vast in Marokko. Het land riep door het coronavirus de noodtoestand uit en schortte alle vluchten op. Hun vliegtickets voor de terugvlucht op 31 maart zijn waardeloos geworden. “We hebben zelfs een speciaal attest nodig om de Carrefour binnen te mogen”, getuigen Silvere Naessens (70) en Christa Samyn (58).

Zoals wel vaker vertrokken Silvere en Christa na de eindejaarsfeesten om verder te overwinteren richting Marokko, waar ze over een appartement beschikken. Bij vertrek boekten ze ook al meteen hun vliegtuigtickets voor een terugkeer op 31 maart. “Maar het coronavirus heeft ondertussen ook Marokko bereikt”, vertelt Christa. De teller staat ondertussen op 143 bevestigde gevallen en 4 doden. “De noodtoestand is uitgeroepen waardoor het openbare leven volledig is stilgevallen. Op de straten is het doods, je ziet overal politie en het leger, bus- en treinverkeer is er niet meer. Enkel de grote winkels blijven nog open. Maar zelfs dat is niet evident. Toen we de Carrefour binnen wilden gaan, werden we tegengehouden. Blijkbaar is er nu een speciaal attest nodig. Blijkbaar zou het mogelijk zijn om ons via de Belgische ambassade te laten repatriëren maar daarover zijn er tegenstrijdige berichten. We panikeren niet maar hopen dat we snel toch kunnen terugkeren. We vragen ons ook af wat er met onze visums moet gebeuren. Die hebben maar een beperkte geldigheid van 90 dagen. Zal dat door de vingers worden gezien of moet dat ergens verlengd worden? Allemaal vragen en veel onduidelijkheden dus. Ook voor de Marokkanen is dit een ramp. Een buurman leeft van het beetje brood dat hij elke dag bakt en verkoopt. Dat mag nu niet meer. Ik zag hem al dagen niet meer buiten. Normaal roostert hij regelmatig een stukje vlees maar die geur heb ik al eventjes niet meer geroken.”