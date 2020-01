Koppel riskeert celstraf na hysterische reactie bij alcoholcontrole Alexander Haezebrouck

20 januari 2020

16u52 0 Waregem Een koppel uit Waregem moest zich maandag op de rechtbank verantwoorden omdat ze zich erg weerspannig gedroegen nadat de politie hun auto aan de kant zette en een alcoholcontrole wilde uitvoeren. “Een bril van een agent werd zelfs van zijn gezicht geslagen”, zei het openbaar ministerie.

De politiepatrouille van zone Mira merkte op 4 juni 2018 plots een auto op in Waregem die zwalpte over de weg. De agenten zetten de auto aan de kant en wilden een alcoholcontrole uitvoeren. In de auto zat een koppel, de man die achter het stuur zat, maakte meteen misbaar. “Hij stapte meteen uit, sprak met een dubbele tong en was erg agressief”, zei het openbaar ministerie. “Ook zijn echtgenote weigerde alle medewerking. Ze probeerde zelfs om achter het stuur te kruipen.” De agenten voerden het koppel geboeid af.

“Ook in de cellen stopte het niet. Vooral de vrouw begon hysterisch te krijsen en te roepen.” Beiden kregen de mogelijkheid om een minnelijke schikking te betalen, maar deden dat niet. “Ik had inderdaad te veel gedronken en heb overdreven gereageerd”, gaf de man zijn schuld toe aan de rechter. ‘Het spijt me, sindsdien drink ik amper nog.” Zijn echtgenote zei dat ze niks verkeerd had gedaan. “Ik wilde niet achter het stuur kruipen, maar enkel de papieren uithalen”, zei ze. “Plots werd ik tegen de grond gewerkt en geboeid. Die boeien deden echt pijn. In de cellen heb ik geroepen dat ik claustrofobisch was en of ze alsjeblieft de deur niet wilden open doen. Ik werd compleet misselijk en moest naar het toilet. En dat terwijl ik eigenlijk niks verkeerd heb gedaan, ik wens dan ook vrijgesproken te worden.” Beiden riskeren een gevangenisstraf van drie maanden, mogelijk met uitstel gekoppeld aan strenge voorwaarden. Vonnis op drie februari.