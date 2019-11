Koppel doet tijdens reconstructie steekpartij over LSI

14 november 2019

17u17

Bron: LSI 4 Waregem In Beveren-Leie (Waregem) is donderdagvoormiddag een reconstructie gehouden van een uit de hand gelopen ruzie tussen een koppel. Daarbij raakte de 55-jarige man levensgevaarlijk gewond nadat hij met een mes in de rug werd gestoken door zijn 52-jarige vriendin.

Op 23 oktober escaleerde een ruzie tussen S.D. (52) en D.V. (55) onder invloed van alcohol. In hun woning in de Schoolstraat in Beveren-Leie gingen ze elkaar met een mes te lijf. De vrouw raakte slechts lichtgewond maar de man verkeerde in levensgevaar nadat een mes zijn long doorboorde. Beiden zitten ondertussen in de cel op verdenking van poging tot doodslag. S.D. verblijft in de gevangenis van Brugge, D.V. in die van Ieper. Hij herstelde ondertussen voldoende van zijn zware verwondingen.

In aanwezigheid van hun advocaten, wetsdokter, psychiater en parketmagistraat speelden zowel de man als de vrouw de feiten nog eens na. Voor beiden was het de eerste keer sinds 23 oktober dat ze opnieuw hun huurwoning binnen gingen. Volgens D.V. is hij aangevallen door zijn vrouw, zij zegt dat ze zich enkel verweerd heeft. De raadkamer heeft ondertussen de aanhouding van beiden al met een maand verlengd. “Iedereen werkte vlot mee en alles verliep rustig”, aldus advocate Joke Van Belle, die D.V. (55) verdedigt.