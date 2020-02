Koppel blaast failliete patisserie nieuw leven in Finesse opent nieuwe vestiging in Stationsstraat in Waregem Pieterjan Neirynck Peter Lanssens & Philippe Moerman

13 februari 2020

13u08 4 Waregem Zo’n twee maanden na het faillissement van bakkerijketen Prestige, heeft het pand in de Stationsstraat 120 al nieuwe huurders. Meinrad Hindryckx (35) en Elke Van Nieuwenhuyse (33) openen er tegen Pasen een derde vestiging van patisserie Finesse. “Het moet opnieuw een bloeiende zaak worden, zoals het hier vroeger altijd geweest is”, vertellen ze.

De ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, verklaarde begin december vorig jaar de bvba Sweet Kwizien failliet. Die bvba verwees naar bakkerijketen Prestige, met ook een vestiging in de Stationsstraat in Waregem. Veel inwoners van Waregem reageerden verrast, want de patisserie was vroeger een topzaak. Immo Dochy zette het pand in de Stationsstraat te huur. Lang stond het niet leeg, want er zijn ondertussen nieuwe huurders gevonden, die een nieuwe wind door het pand laten waaien. Patisserie Finesse, de bakkerij heeft in onze provincie al twee zaken in Ichtegem en Gistel, opent tegen Pasen een derde zaak, in de Stationsstraat 120.

Buitenkans

Meinrad Hindryckx en Elke Van Nieuwenhuyse zetten er met overtuiging hun schouders onder. Wat brengt hen naar Waregem? “Simpel, ik heb hier zelf nog als bakker gewerkt, onder de vorige eigenaar”, vertelt Meinrad. “Dat is ondertussen meer dan tien jaar geleden. En mijn zus woont vlakbij, in Zulte. We hoorden via mijn zus dat het gebouw te huur stond.” Het koppel twijfelde niet lang om de sprong te wagen. “Ik heb de toptijden van Prestige nog meegemaakt en dat willen we hier opnieuw klaarspelen. Verfijnde en kwalitatieve producten, daar staan wij zelf ook voor. De combinatie met onze andere zaken zal niet eenvoudig zijn, maar het is een buitenkans”, gaat Meinrad verder. “Mijn vrouw zal de bestaande bakkerijen runnen, terwijl ik in het begin vaak in Waregem zal zijn.”

Personeelsleden gezocht

Meinrad en Elke zoeken personeel. “Er zijn zes vacatures. Er is ondertussen al eentje ingevuld. Eén van de bakkers die hier 18 jaar gewerkt heeft, keert straks terug.” Het koppel hoopt hun bakkerij tegen Pasen te openen. Patisserie Finesse zal in Waregem dagelijks van 7.30 tot 18.00 uur geopend zijn, met sluitingsdagen op maandag en dinsdag. Vers brood en lekkere gebakjes halen in de Stationsstraat: binnenkort kan het dus opnieuw.