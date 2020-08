Koninklijke White Star Desselgem heeft nieuw bestuur Pieterjan Neirynck

20 augustus 2020

11u21 0 Waregem Voetbalclub Koninklijke White Star Desselgem gaat het nieuwe seizoen in met een nieuw bestuur. Na 21 jaar neemt Tony Vandeghinste afscheid als voorzitter. Hij geeft de fakkel door aan een nieuwe ploeg, die de focus in de toekomst nog meer op de jeugdopleiding zal leggen.

Jeugdcoördinator Peter Geerolf, CD&V-schepen Jo Neirynck, Little Ball Village-oprichter Roger Fuchs, Lindsay Dewaele, Johan Soetens en Xavier Vandeghinste maken deel uit van het nieuwe bestuur. “We willen Tony bedanken voor de uitbouw van een fantastische club. Daarnaast gaat onze dank ook uit naar Paul Peers en Rita Michels voor hun jarenlange inzet als bestuurders en de vele vrijwilligers”, zegt het nieuwe bestuur. “Zelf gaan we voor een nieuwe aanpak, atypisch in het voetbal, waarbij een team van bestuurders samen aan één zeel trekt”, stelt Geerolf, die wel de rol van clubmanager op zich zal nemen.

Steentje bijdragen

De Desselgemse voetbalclub beschikt over een jeugdafdeling van 260 spelers, waaronder ook 50 vrouwelijke spelers. Voor het nieuwe bestuur blijft jeugdvoetbal het belangrijkste speerpunt. “Kinderen zullen zich de komende jaren kunnen ontwikkelen als speler, maar evengoed als scheidsrechter, trainer of vrijwilliger. Het belangrijkste is dat ze graag bij KWSD vertoeven”, besluit Geerolf.