Komen er meer vrouwelijke straatnamen in Waregem? “Liever naam-arm beleid verderzetten” Pieterjan Neirynck

05 maart 2020

10u19 0 Waregem Nu Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire opnieuw ijvert voor meer Nu Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire opnieuw ijvert voor meer vrouwelijke straatnamen in Vlaanderen , kwam de discussie ook in de Waregemse gemeenteraad aan bod. Groen wil in de toekomst graag enkele nieuwe straten vernoemd zien naar historisch belangrijke vrouwelijke Waregemnaars. Het bestuur zet liever het huidige “naam-arme beleid” verder.

In Waregem zijn er in totaal 480 straatnamen, waarvan 71 met een persoonsnaam. Er zijn vijf straatnamen naar een vrouw genoemd: twee naar een koningin, twee naar een heilige en één naar een culturele vrouw. Dat is de Anna Germonprezstraat in Sint-Eloois-Vijve, vernoemd naar een vergeten schrijfster en tijdgenoot van Guido Gezelle. Kan beter, vindt Groen-fractieleider Inge Vandevelde. “We vinden het een must dat ook vrouwen een plek krijgen in onze stad, in de vorm van een straat, standbeeld of plein”, zei ze. Het gemeenteraadslid vroeg daarom of er geen lijstje kan gemaakt worden van historische Waregemse vrouwen die in aanmerking komen.

“Namen kunnen altijd controverse opwekken”

Het bestuur ziet zoiets minder zitten en wijst op de weerstand die bestaat in de straatnamencommissie. “Ik deel uw ontgoocheling over het lage aantal vrouwelijke straatnamen. Maar we kiezen er bewust niet voor namen van personen, omdat die altijd een zekere controverse kunnen creëren, ongeacht het geslacht. We gaan liever voor een naam-arm beleid met toponiemen of namen van oude herbergen en vergeten cafés”, reageerde schepen van Burgerzaken Jo Neirynck (CD&V). De laatste persoonsnaam die gegeven werd, was de Mercatorlaan in 2011, “maar dat zien we eerder als een historische term”.

Over een ander voorstel van de Groen was er meer eensgezindheid. “Op Radio 1 kwam nog het voorstel van een luisteraar om in elke gemeente een straat te vernoemen naar onze moeder, de eerste vrouw in ieder leven. Dat vind ik persoonlijk een heel mooi voorstel. Misschien kunnen we een Moekeweg of Mamalaan introduceren in Waregem”, suggereerde Vandevelde nog. De schepen van Burgerzaken kon zich vinden in het idee en gaf aan dat hij “de ode aan onze moeders” zou meenemen naar de straatnamencommissie.