Kogel is door de kerk: Zomerbar Waregem mag open én wordt Zomerterras Pieterjan Neirynck

19 juni 2020

11u31 10 Waregem Na weken van onduidelijkheid hebben de organisatoren van de jaarlijks terugkerende Zomerbar Waregem goedkeuring gekregen om open te gaan. Voor de gelegenheid krijgt de pop-up wel een andere naam: Zomerterras Waregem. In ieder geval zal je gedurende vijf weekends kunnen genieten van een drankje langs de Leie in Sint-Eloois-Vijve.

Al sinds 2016 bouwen Rob Callens (29), Eline Coorevits (29), Simon Depraetere (30) en Reinout Baetens (29) de groenzone aan het Leiesas in Sint-Eloois-Vijve tijdens de zomervakantie een aantal weken om tot een gezellige bar. Alleen leek de coronacrisis daar een streep door te zetten. “Het was bang afwachten op een beslissing van hogerhand, van de federale overheid. We zijn heel blij dat we onze tenten weer mogen opslaan aan de Leie, want we hadden al heel wat voorbereidingen getroffen”, vertelt Eline Coorevits uit Anzegem. Wel krijgt het concept met Zomerterras voor één keer een andere naam.

Applicatie

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat Zomerterras ook een reeks veiligheidsmaatregelen neemt. “We spiegelen ons aan de regels voor de reguliere horeca. Bestellen aan de toog kan niet. Wel zullen we een applicatie in het leven roepen waarmee je drankjes kan bestellen. Die brengen we dan vervolgens aan tafel”, zegt Coorevits, die toevoegt dat ‘ontsmetten, ontsmetten, ontsmetten’ het motto wordt. De maximumcapaciteit is er (nog) niet. “Maar we maken ons daar niet al te veel zorgen over, want we zijn gelukkig gezegend met een groot terrein.”

Vanaf vrijdag 24 juli kan je langsgaan bij Zomerterras en dat telkens op vrijdag, zaterdag en zondag. Afsluiten doet de pop-up op zaterdag 22 augustus. Door de coronamaatregelen zal het wel een pak rustiger dan gewoonlijk zijn aan het Leiesas. “We hebben alle activiteiten moeten annuleren. Zo zullen er geen optredens doorgaan, iets wat we normaal graag organiseren. Maar nogmaals: we zijn vooral blij dat we mógen openen.”

Goed doel

Minder goed nieuws is er voor Bar A Côté, die zich langs de Krakeelhoek in Waregem bevindt. Hoewel ze daar eind april nog hoopten op een verkorte opening, blijkt nu dat eigenaars Bert Vanden Borre en Paul Ghistelinck geen vergunning krijgen. “Dat is geen kwestie van willekeur”, zegt schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V). “Vooreerst hebben de initiatiefnemers van Zomerbar hun aanvraag vorig jaar al ingediend om dit jaar opnieuw open te gaan. Ook is er een serieus verschil in concept: bij Zomerterras gaat het om enkele weekends, terwijl Bar A Côté enkele maanden open is.”

Na de verplichte sluitingen van de afgelopen maanden wil het stadsbestuur de lokale horeca dan ook ten volle ondersteunen. “Als je de twee pop-ups vergelijkt, kan je niet anders dan besluiten dat Bar A Côté veel meer concurrentie betekent. Het is een meer commercieel gebeuren dan Zomerterras, dat jaarlijks een goed doel kiest om de opbrengst aan te schenken”, besluit de schepen. Dit jaar zamelen de initiatiefnemers geld in voor hun deelname aan de 100km-run voor Kom op tegen Kanker.