Koe uit Leie gered LSI

21 september 2019

18u00

Bron: LSI 0 Waregem Aan het Leiesas in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) slaagde de brandweer van de zone Fluvia er zaterdagnamiddag rond 14u in een koe uit het water te redden.

Het dier was vanuit de weide in het water gesukkeld. Nadat de brandweer de koe te pakken kreeg, kon het even later opnieuw op het droge gehesen en naar de weide teruggebracht worden.