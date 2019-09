Kip met frietjes omdat de parochiezaal gratis zou blijven voor verenigingen Joyce Mesdag

18 september 2019

19u48 0

Op zaterdag 21 september vinden de jaarlijkse parochiefeesten ’t Gaverke plaats. “Het Gaverke in Waregem is een grote buurt met meer dan 5.500 inwoners”, zegt Jochem De Brandt, voorzitter van het comité ‘Parochiefeesten ‘t Gaverke’. “De vele verenigingen kunnen gratis gebruik maken van onze parochiezaal. Om de vaste kosten zoals water, elektriciteit, grondlasten en dergelijke beheersbaar te houden, wordt er jaarlijks een parochiefeest georganiseerd. dankzij de opbrengst hiervan kunnen de zalen voor deze verenigingen kosteloos blijven worden gebruikt.” Wie wil steunen, kan komen eten zaterdagavond. Je betaalt 15 euro voor kip met frietjes. Kaarten kan je bekomen bij voorzitter Jochem De Brandt 0478/96 75 26, Jacques Demeulemeester 0472/87 77 01 of Mie Deboiserie 0479/08 56 91. Er worden altijd zo’n 180 personen verwacht.