Kinderen werknemers ION hele dag welkom in het bedrijf Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

17u50 0 Waregem De kinderen van de werknemers van het projectontwikkelaar en vastgoedbedrijf ION in Waregem konden vrijdag de werkplaats van hun mama of papa een hele dag ontdekken. Het bedrijf ving een hele dag in totaal 28 kinderen op.

28 kinderen van werknemers bij ION in Waregem zetten het bedrijf een hele dag op stelten. “Voor één dag zorgen wij voor de opvang van de kinderen van onze werknemers, tijdens de vakantie is dat niet altijd even gemakkelijk”, zegt initiatiefneemster Lies Van Biervliet. “Ik kwam op het idee toen ik op een Kerstmarkt wandelde en daar een plaatsje voorzien was voor kinderen die met de Kerstman konden spelen terwijl de ouders gingen winkelen. De gemiddelde leeftijd van onze werknemers is 34 jaar en dus zitten we met heel veel jonge gezinnen. Leuker dan een daguitstap met iedereen naar een pretpark ofzo leek me om de kinderen eens voor één dag bij ons op het bedrijf op te vangen. We hebben een hele dag vol gestoken met activiteiten. We begonnen met een ontbijt. Daarna konden de kinderen zelf vrij spelen en knutselen. Rond de middag kregen de kindjes een rondleiding en konden ze hun mama en papa gaan halen om samen te lunchen. Na de middag hebben de kindjes koekjes gebakken, een toneeltje voorbereid en om de dag in schoonheid te laten eindigen hebben we gezorgd dat om 17 uur een ijskar langs kwam.” In totaal ving het bedrijf 28 kinderen op van 17 ouders binnen ION. De hele dag werden ze opgevangen door drie begeleidsters.