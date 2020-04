Kinderdagverblijf ‘t Kabouterhuisje verwent rusthuis De Meers met 30 taarten Pieterjan Neirynck

29 april 2020

Elien Demeester (36) en Ellen De Luycker (30) van kinderdagverblijf ‘t Kabouterhuisje, een onderdeel van het Waregemse Kindercentrum, leverden dinsdag 30 rijsttaarten en 8 cakes af aan woonzorgcentrum De Meers. “We zijn gisteren om 06.30 uur beginnen bakken. Non-stop tot 16.00 uur, met de hulp van de weinige kindjes die nog naar het kinderdagverblijf komen”, vertelt Elien. “Waarom we dit doen? Om het personeel en de bewoners eens op te fleuren. We staan zelf ook in de verzorging, dus we weten wat het is.” Het Waregemse rusthuis is met ruim 40 overlijdens bijzonder hard getroffen door het coronavirus. Elien en Ellen geven nog mee dat de onthaal- en keukenmedewerkers van De Meers, die de taarten ontvingen, “heel enthousiast” waren.