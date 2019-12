Kindercentrum redt kinderdagverblijf Unikids: “Geen nieuwe opvangnood in Waregem” Peter Lanssens

26 december 2019

14u30 3 Waregem Zelfstandig kinderdagverblijf Unikids in de Wortegemseweg 82 zet de werking niet stop. De vzw Kindercentrum grijpt in door Unikids onder haar vleugels te nemen. “We vermijden op die manier een nieuwe kinderopvangnood in Waregem”, zegt directeur Tom Braet van het Kindercentrum.

Unikids kondigde recent aan de werking op 31 maart 2020 stop te zetten. Maar het Kindercentrum zal vanaf 1 april het kinderdagverblijf runnen. De initiatiefneemsters van Unikids worden Kindercentrummedewerkers. Samen zetten ze de exploitatie verder: op dezelfde locatie en met dezelfde medewerkers. De kinderen zullen dus geen enkel verschil merken. “De naam Unikids, de locatie en de medewerkers behouden, respecteren en pedagogisch ondersteunen is een duidelijke keuze”, zegt Tom Braet. “Want elk kind, en bijgevolg ook elke opvanglocatie, is uniek.” Kindercentrum beschikt na de aansluiting van Unikids over 236 plaatsen voor kinderen in Waregem.

Samenwerken en expertise bundelen

Organisatoren van kinderopvang houden vandaag – terecht – rekening met hoge kwaliteitseisen voor de pedagogische werking en infrastructuur. De financiële leefbaarheid staat hierdoor wel onder druk. En de vraag naar voldoende betaalbare, nabije én kwaliteitsvolle kinderopvang stijgt met de dag. Ook een continue uitdaging: voldoende geschoolde en permanent gevormde kindbegeleiders vinden. “De oplossingen om al deze uitdagingen succesvol waar te maken zijn samenwerken, het bundelen van expertise, schaalvergroting en sociaal ondernemerschap”, zegt Tom Braet. “Juist hier zet Kindercentrum de komende jaren op in.”

Vrije kindplaatsen

Er zijn vanaf 2020 nog enkele extra vrije kindplaatsen. Voor meer info, een bezoek of inschrijvingen kan je vanaf 6 januari bij het Kindercentrum terecht: tel. 056/60.73.40 of mail naar planningenselectie@kindercentrum.be.