Kilometers file tijdens ochtendspits door botsingen op E17 LSI

20 januari 2020

12u19

Bron: LSI 0 Waregem Op de E17 tussen Kortrijk en Waregem was het maandagochtend flink bumperen geblazen. Oorzaak waren twee ongevallen in Waregem en Deerlijk.

Rond 7.30 uur botste een vrachtwagen in Waregem in de richting van Gent tegen een bestelwagen. Dat zorgde voor heel wat brokstukken op de midden- en rechterrijstrook. Al snel ontstond er een file die tot Kortrijk reikte. De brandweer moest er aan te pas komen om de brokstukken en vloeistoffen op de weg op te ruimen. Pas rond 9.30 uur was de weg opnieuw vrijgemaakt en kon het verkeer ongehinderd passeren. Ondertussen was in Deerlijk in de andere richting op de linkerrijstrook nog een tweede ongeval gebeurd. Daar moesten drie voertuigen getakeld worden. Rond 9.50 uur was de weg er opnieuw vrij. Er raakte niemand gewond.