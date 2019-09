Keuken in College is vernieuwd: elke dag 1.600 warme maaltijden Peter Lanssens

30 september 2019

12u14 0 Waregem De 25 medewerkers van het keukenteam van campus College Waregem bereiden vanaf dinsdag 1 oktober opnieuw zelf elke dag 1.600 warme maaltijden. Nu de keuken vernieuwd is. De werken startten net voor de zomervakantie. In september was het een maand behelpen met maaltijden van een traiteur.

“De werken waren nodig om met de strenge regels van de voedselinspectie mee te zijn”, vertelt campusdirecteur Philip Demuynck. “En om nog beter te kunnen beantwoorden aan de wensen van onze leerlingen en medewerkers. Die elke dag op school blijven eten. De keuken is gestript om plafonds en vloeren te kunnen vernieuwen. Er zijn nieuwe moderne toestellen. Nutsleidingen zijn vervangen.”

Per week 735 kilogram frietjes.

De keukenploeg maakt elke dag 1.600 verse en gevarieerde maaltijden klaar, met aandacht ook voor mensen met allergieën en vegetariërs. Nog leuke cijfers: er worden per week 750 kilogram verse frietjes gebakken. Als er lasagne op het menu staat, betekent dat 735 kilogram en 512 stokbroden. Als er boontjes zijn, gaat het over 140 kilogram. Bij bloemkool is dat 170 kilogram. Tot slot: de vernieuwing van het internaat en de inkomhal van campus College is nog volop bezig. Alles samen goed voor een investering van 2,6 miljoen euro.