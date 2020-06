Keukeldam afgesloten door waterlek Pieterjan Neirynck

22 juni 2020

09u45 0 Waregem In Waregem is de Keukeldam maandag afgesloten door een waterlek.

Het probleem situeert zich in de buurt van het kruispunt van de Keukeldam met de Guido Gezellestraat. Als gevolg van het waterlek is een groot deel van de Keukeldam afgesloten, vanaf de Markt tot aan de Damweg. De Watergroep komt ter plaatse om het wegdek open te breken, zodat de exacte locatie van het lek gevonden kan worden. Het is onduidelijk hoe lang de werken zullen duren.