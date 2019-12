Keten Prestige failliet, overnemer gezocht voor patisserie in Waregem LPS/VDI/PhM

10 december 2019

17u02 0 Waregem De ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, heeft de bvba Sweet Kwizien in de Stationsstraat 120 in Waregem failliet verklaard. Sweet Kwizien verwijst naar bakkerijketen Prestige.

De vestigingen in de Stationsstraat in Ingelmunster, Roeselaarsestraat in Izegem en Vlamingstraat in Brugge (die laatste is een andere bvba, maar ging ook in faling, red.) zijn ook al een tijdje dicht. “Toen de koude bakkerij in Izegem stopte en het huurcontract in Ingelmunster afliep, werd er in Brugge fors in een pand geïnvesteerd”, zegt curator Frank Heffinck. “Anders gezegd: er was heel veel capaciteit om te bakken, maar er waren geen winkels genoeg om te verkopen. Dat in combinatie met een ‘overinvestering’ in Brugge leidde tot een tekort aan liquide middelen. We zoeken nu een overnemer voor de volledig uitgeruste bakkerij in de Stationsstraat in Waregem”, aldus Frank Heffinck. Het pand in Waregem staat momenteel te huur, via Immo Dochy.