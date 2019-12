Keramiste schenkt opbrengst van beeld aan sociaal therapeutische gemeenschap Peter Lanssens

27 december 2019

15u16 0 Waregem Keramiste Nora Van Driessche (57), die enkele maanden geleden in de Karelmeers 28 het eerste open keramiek atelier van Waregem opende, heeft één van haar beelden voor het goeie doel verkocht. De Belleman brengt 400 euro voor de Christoforusgemeenschap in Munte bij Merelbeke op.

Christoforus is een sociaal therapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassen mannen en vrouwen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. “Een broer van de collega van mijn man verblijft er, vandaar mijn keuze”, vertelt Nora Van Driessche. Het eerste open keramiek atelier in Waregem houdt onder meer workshops keramiek en pottendraaien. Wat leuk kan zijn voor wie bijvoorbeeld op zoek is naar een originele manier om aan teambuilding te doen. Meer info: www.artworknora.be of op de Facebookpagina Artwork Nora – Open Atelier.