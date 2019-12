Kantoor van Neckermann Waregem maakt doorstart: “Onze trouwe klanten keren gelukkig terug” Joyce Mesdag

20 december 2019

16u50 0 Waregem Het Neckermannkantoor in Waregem is even dicht geweest na het faillissement van Thomas Cook, maar Delphine Van Meerhaeghe is weer helemaal klaar voor de toekomst. “Onze trouwe klanten hebben nu alweer de weg terug gevonden naar ons kantoor.”

Het faillissement van Thomas Cook bracht vorig najaar ook de reiswinkels van Neckermann in de problemen. Ook het kantoor van Delphine Van Meerhaeghe in Waregem moest noodgedwongen de deuren sluiten. “Het nieuws kwam compleet onverwacht”, zegt Delphine. “Op bijeenkomsten kregen we telkens cijfers te zien van Neckermann België, en die waren altijd heel goed. Dat het faillissement van het Spaanse Thomas Cook, dat tot dezelfde groep behoort, onrechtstreeks ook op ons een invloed had, had ik nooit zien komen.”

Geholpen

De laatste dagen dat ze open was, kreeg Delphine uiteraard heel wat ongeruste klanten over de vloer. “Niemand van onze klanten heeft vast gezeten in het buitenland. Maar uiteraard zagen ze allemaal hun reis geannuleerd door het faillissement. We hebben hier tot de allerlaatste dag onze klanten geholpen met hun aanvragen om geld te recupereren bij het Garantiefonds Reizen. Gelukkig was niemand echt boos. De klanten voelden ook wel aan dat wij hier niets aan konden doen.”

Overnemer

Na anderhalve week kwam het verlossende nieuws. Het Spaanse Wamos zou twee derde van de Belgische Nechermann-kantoren overnemen, en de winkel in Waregem was erbij. “Dolgelukkig was ik”, zegt Delphine. “Intussen zijn we een tijdje geleden weer open kunnen gaan, en we zijn alweer helemaal op dreef. Onze trouwe klanten hebben de weg naar ons kantoor alweer terug gevonden. Daar kan ik alleen enorm blij om zijn.”