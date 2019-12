Kankerpatiënten krijgen gelaatsverzorging in Lourdes ziekenhuis Peter Lanssens

27 december 2019

In het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis in de Vijfseweg in Waregem is in het oncologisch dagziekenhuis een nieuwe verzorgingsruimte geopend. Waar er gelaatsverzorging voorzien is voor oncologische patiënten. En er de mogelijkheid is om ook een hand- en voetmassage te geven. Het initiatief verhoogt het comfort voor kankerpatiënten aanzienlijk en verbetert ook hun levenskwaliteit fors. De inrichting van de ruimte is gesponsord door de vereniging Opgeven Is Geen Optie (OIGO). Alles verliep in samenwerking met de Beauty Grants van de Stichting tegen Kanker. Zij stonden ook in voor de opleiding van bijkomende medewerkers.