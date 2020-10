Kaartjes van autoverkopers tussen je autoraam? N-VA/Open Vld wil ze verbieden Pieterjan Neirynck

07 oktober 2020

06u01 0 Waregem Erger je je ook vaak aan de reclamekaartjes die je vaak op een grote parking tussen de deurstijl van je auto of onder je ruitenwisser vindt? Korte metten mee maken, vindt gemeenteraadslid Michiel Vandewalle (N-VA/Open Vld), die dinsdag tijdens de gemeenteraad een extra agendapunt wou toevoegen om ze te verbieden.

Fractieleider Michiel Vandewalle greep de ‘Week van de Handhaving’ aan om het idee te lanceren. Tussen 5 en 10 oktober voorzien de Mooimakers, de afvalintercommunales en de politiezones extra controles op zwerfvuil en sluikstort. Zo zal Imog sluikstortcamera’s inzetten en houden de wijkinspecteurs en interventieploegen van politiezone Mira een extra oogje in het zeil. Vandewalle wil echter nog een stap verder gaan. “Omdat het politiereglement rond flyers niet duidelijk is, wil ik een aanpassing voorstellen. We kunnen een verbod instellen om drukwerk of pamfletten op voertuigen te bevestigen, zoals de stad Kortrijk ons al voor deed”, zegt hij.

Met hoogdringendheid wou hij een agendapunt toevoegen, “om duidelijk te maken dat deze gemeenteraad de strijd tegen zwerfvuil erg belangrijk vindt”. Alleen kon dat manoeuvre niet op de sympathie van de meerderheid rekenen. “Ik vind het not done dat je hier zomaar met zo’n voorstel komt aanzetten. Neem uw telefoon, bel mij, laat het agenderen”, reageerde burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Binnenkort komt er een nieuwe aanpassing van het politiereglement aan. We zullen dit punt dan toevoegen en goedkeuren.”

Ondanks de belofte van de burgemeester zette Vandewalle toch door met het agendapunt, dat verworpen werd door de CD&V-meerderheid. De N-VA/Open Vld-fractie stemde uiteraard voor. De andere partijen onthielden zich.