Juniorenkoers in Waregem deze zondag enige wielerwedstrijd in Vlaanderen: behoorlijk druk, maar vlekkeloos Peter Lanssens & Erik De Block

02 augustus 2020

18u21 4 Waregem Opmerkelijke beelden in Waregem, waar er zondagnamiddag behoorlijk wat volk opdaagde voor een juniorenkoers. Het was zondag de enige koers in Vlaanderen. In tijden van corona mag dat met maximaal 200 toeschouwers, verspreid over het parcours. Het was bij momenten vrij druk, zoals aan de start nabij taverne Half Time. Maar alles verliep vlekkeloos. “Er waren vier agenten bij de start, ze hebben aan de mensen gevraagd om wat meer afstand te houden”, vertelt verantwoordelijke Johan Beirlaen. “Iedereen droeg een mondmasker.”

De supportersclub van Jakov Beirlaen organiseerde de koers in samenwerking met Feestcomiteit Droogenboom. Met start en aankomst in de Lebbestraat, nabij taverne Half Time. Het was zondag wellicht de enige koers in Vlaanderen, want veel organisatoren haken af door de limiet van maximaal 200 toeschouwers. Er dienden in Waregem vijftien ronden van 6,5 kilometer afgelegd te worden, samen goed voor 97,5 kilometer. De toeschouwers stonden netjes verspreid langs het parcours. En waar het toch druk was, bleef het beheersbaar, zonder overrompeling.



“Laat ons vooral alles pragmatisch aanpakken. Als iedereen de richtlijnen volgt, moet dit kunnen”, zegt Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Dat deden de aanwezigen ook. De koers verliep vlekkeloos, zo verneem ik van vicekorpschef Gerrit Seynaeve van de politiezone Mira. 99,9 procent van de toeschouwers droeg een mondmasker en hield zich aan alle afspraken”, aldus de burgemeester van Waregem.

“We hebben alle richtlijnen netjes nageleefd”, benadrukt Johan Beirlaen. “Ik ben ook al 42 jaar koersdirecteur van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen, het stadsbestuur heeft vertrouwen in mij. De stad liet de koers toe, omdat in Groot-Waregem het aantal vastgestelde coronabesmettingen onder controle is”, aldus Johan Beirlaen. Er waren de voorbije week volgens het nieuwe Vlaamse corona-dashboard vier positieve testresultaten in Groot-Waregem: drie in Waregem en eentje in Desselgem.