Jongen (18) na schooltijd in elkaar geklopt door viertal: “bang want ondertussen ook nog bedreigingen gekregen” LSI

08 januari 2020

15u24

Bron: LSI 0 Waregem Meteen na schooltijd is een 18-jarige leerling van het Vibso in Waregem dinsdagnamiddag aan ’t Gaverke door vier tieners, allen net meerderjarig, in elkaar geklopt. Het slachtoffer is bont en blauw en houdt er een stevige schrik aan over. De hoofddader stuurde hem ondertussen ook bedreigingen. “Maar daar mogen we niet voor zwichten. Dergelijk geweld mag niet getolereerd worden”, vinden de ouders van A.L.

In het Vibso in Waregem volgt A. zijn laatste jaar opleiding. Na schooltijd wandelde hij dinsdagnamiddag met enkele vrienden en vriendinnen in de richting van de kerk aan ’t Gaverke. “Vier daders hebben mijn zoon achtervolgd en aan de kerk in het nauw gedreven”, vertelt zijn moeder. “Hij kreeg een salvo slagen en schoppen te verduren, zelfs toen hij op de grond lag. Blijkbaar een vergelding voor een ruzie met een Tsjetsjeense jongen om een meisje een tweetal jaar geleden. Als dat al voldoende is om zo aangepakt te worden.”

Een meisje verwittigde meteen de politie, die ter plaatse kwam en de eerste vaststellingen deed. A. werd naar het ziekenhuis gebracht. De eerste onderzoeken brachten geen breuken aan het licht maar een bezoek aan een neuroloog op het einde van de week moet definitief duidelijkheid brengen of er geen schade is berokkend. “Zijn kaak en hoofd zit opgezwollen en is blauw”, vervolgt zijn moeder. “Bovendien is hij erg bang geworden. Hij kreeg van de dader(s) ondertussen al bedreigingen. De rest van de week zal hij thuis moeten blijven. En daarna zal hij niet zoals steeds met de fiets of de bus naar school trekken maar zal hij gebracht worden. Hij is te bang. We horen dat ze nog altijd naar hem op zoek zijn, dat kan toch niet. En ze vonden het dan natuurlijk nog de moeite om de vechtpartij te filmen.”

Hen laten afschrikken om de bij politie klacht neer te leggen, doet de familie niet. “Ook al werd het zelfs door de politie afgeraden uit vrees voor represailles”, klinkt het bij de familie. “Maar we vinden dat dergelijk zinloos geweld echt niet getolereerd kan worden en bestraft moet worden. In welke maatschappij leven we anders?”

Bij de politie van de zone Mira is de klacht en aangifte alvast volledig opgetekend. “Zoals dat hoort, zal dat onderzocht worden”, aldus commissaris Michael Vanden Heede. “Dat een agent het slachtoffer zou afgeraden hebben om klacht in te dienen, kan niet gecheckt worden maar zou me verbazen.” Eén van de daders zou al eerder met het gerecht in aanraking zijn gekomen na een steekpartij aan het station van Kortrijk.