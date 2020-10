Jongeman krijgt werkstraf voor ritje met motor vader zonder rijbewijs LSI

01 oktober 2020

13u21

Bron: LSI 0 Waregem Een 20-jarige jongeman uit Waregem moet van de politierechter in Kortrijk een werkstraf van 46 uren uitvoeren. Hij was zonder rijbewijs met de motor van zijn vader op pad.

Op 13 juli 2019 kon Andres V., pas 19 toen, langs de Zuiderlaan in Waregem rond 2u ’s nachts door de politie gecontroleerd worden. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs en al helemaal niet van een motorrijbewijs. “Hij had vrienden op bezoek en wou snel eens naar de nachtwinkel enkele honderden meters verderop”, aldus zijn advocaat. Met de motor van vader dus, zonder rijbewijs. “Hij kreeg thuis ook al een stevige bolwassing en zal zelf voor de gevolgen moeten opdraaien. Maar hij is nog student.” De politierechter vond een werkstraf een goede bestraffing. Voert hij die niet of onvolledig uit, dan volgt toch nog een boete van 1.600 euro.