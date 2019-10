Jongeman (20) vervalste handtekening vriend om vzw op te richten met bedenker Bal der Bals Alexander Haezebrouck

23 oktober 2019

16u00 2 Waregem Een 20-jarige jongeman moest zich woensdagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor het plaatsen van twee valse handtekeningen van een vriend op documenten om een vzw op te richten. Zijn doel was om veel geld te verdienen met het organiseren van studentenfuiven.

De bedenker van het geflopte Bal der Bals, Mathieu De Ruyck, wou na de catastrofe opnieuw de draad opnemen en een vzw oprichten om studentenfuiven te organiseren. Hij vond beklaagde Arne V. als een enthousiaste partner, maar zei hem dat ze met z’n drieën moesten zijn. Volgens beklaagde ging een goeie vriend van hem meedoen. “Op het moment dat ze de deal beklonken was de jongeman met zijn ouders op reis in Tenerife”, pleitte de advocaat van de beklaagde. “De communicatie gebeurde via Facebook.” De beklaagde plaatste zonder te melden aan zijn vriend die als derde zou meedoen met de vzw twee vervalste handtekeningen in zijn naam. Toen dat bij de bank AXA opviel, belden ze hem op. Aan de telefoon deed hij alsof hij van niets wist en schoof de schuld in de schoenen van Mathieu De Ruyck. De beklaagde diende zelfs een klacht in tegen hem, die na verder onderzoek geseponeerd werd. Ondertussen gaf de beklaagde wel toe dat hij wel degelijk die valse handtekeningen had geplaatst. “Hij wou zijn vriend eigenlijk een dienst bewijzen door zijn handtekening daar te plaatsen”, zei zijn advocate. Arne V. riskeert nu een gevangenisstraf van zes maanden. De Ruyck vraagt een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro. Vonnis op 20 november.

Bal der Bals

Mathieu De Ruyck raakte enkele jaren geleden bekend door het Bal der Bals dat flopte in Flanders Expo. De drank was enorm duur, het evenement raakte niet uitverkocht en al snel drong een faillissement zich op. Hij moest zich ook op de rechtbank verantwoorden voor het laattijdig aangeven van het faillissement en het niet meewerken met de curator. De Ruyck werd uiteindelijk in beroep vrijgesproken.