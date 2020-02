Jonge creatievelingen houden ‘closet sale’ en plantenverkoop Pieterjan Neirynck & Peter Lanssens

12 februari 2020

13u56 2 Waregem Vier jonge creatievelingen houden op zondag 16 februari een ‘closet sale’ en plantenverkoop, in leegstaande bedrijfsgebouwen naast winterbar Der Tiroler. Dat is in het bedrijvenpark in de Flanders-Fieldweg 50 in Waregem. Het wordt er gezellig, met ook hapjes, drankjes en muziek.

De initiatiefnemers zijn Virginie De Witte, Eline Vancraeyveldt, Noëmie Steuperaert en Hubert Ranson. De Waregemnaars vormen samen de vzw Freedome. Hun in 2019 opgerichte vereniging is een ontmoetingsplaats voor jonge creatievelingen of ondernemers. “We hadden allemaal het gevoel dat er zo’n platform ontbrak in Waregem”, vertelt Eline. “We hielden vorig jaar als experiment een kleine tweedehandsverkoop van kleren. Nu willen we het grotere publiek bereiken.” Wie naar het evenement komt zondag, kan er naast (vintage)kledij ook planten op de kop tikken, dankzij de samenwerking met Art of Flower uit de Broekstraat. “Want we willen met onze vereniging ook kleine lokale handelaars onder de aandacht brengen”, vertelt Eline verder. “Zondag is familiedag. Kom snuisteren, iets drinken, een taartje eten of geniet van de muziek.” De lokale radiozender Waregem1 zendt live vanop het evenement uit. De ‘closet sale’ en plantenverkoop is van 14 tot 18 uur.