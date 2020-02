Jong Tempeliers steunen Waregemse goede doelen Pieterjan Neirynck

26 februari 2020

13u53 0 Waregem De Jong Tempeliers, de organisatoren van oudejaarsfuif Blackout on NYE, hebben opnieuw een deel van de winst verdeeld onder drie lokale goede doelen. Dit jaar waren G-volleybal Waregem, Akabe Funk en KSA Waregem bij de gelukkigen.

In 2018 richtten Stijn Deleu (22), Nicolas De Frenne (22), Dries Dewolf (18), Thomas Defrenne (18) en Louis Casteur (18) de vereniging op, met als doel de Waregemse jeugd fijne avonden te laten beleven. Op die manier ontstond Blackout on NYE, met ondertussen al twee geslaagde én uitverkochte edities. De laatste fuif bracht een mooie winst op, waarmee de Jong Tempeliers graag andere verenigingen steunen. Zo krijgt G-volleybal 1.000 euro en mogen jeugdbewegingen KSA en Akabe Funk elk met een cheque van 500 euro naar huis. Ondertussen zijn de Jong Tempeliers al druk bezig met de voorbereidingen voor hun zomerevenement, Summer Fever op 8 mei, en voor een nieuwe editie van Blackout. “We zijn van plan om de zaal nog iets groter te maken, zodat we nog meer mensen kunnen ontvangen op oudejaarsavond”, stelt Stijn.