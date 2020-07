Jeugdspeler Zulte Waregem test positief op Covid-19: volledige ploeg in quarantaine Pieterjan Neirynck

24 juli 2020

17u20 0 Waregem De volledige jeugdploeg U11 van SV Zulte Waregem gaat voor twee weken in quarantaine, nadat een jeugdspeler donderdag positief testte op het nieuwe coronavirus.

Sinds midden juli is de Essevee Academie, de jeugdopleiding van de eersteklasser, opnieuw actief. Ondanks de voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, moet één jeugdploeg de activiteiten nu al staken. “Donderdag is de club op de hoogte gebracht dat één van de jeugdspelers een positieve coronatest had afgelegd”, vertelt woordvoerder Sciandri Jacques. “Het spelertje heeft tijdens de training van afgelopen maandag contact gehad met de medespelers en de sportieve stad, waardoor beslist werd om de volledige groep gedurende 14 dagen in quarantaine te plaatsen.” Essevee raadde de twintig betrokken spelers en de stafleden aan om voor alle zekerheid een test te laten afnemen door de huisarts.