Jeugdhuis Jakkedoe sluit preventief: “Voorbeeldfunctie opnemen” Peter Lanssens

30 juli 2020

17u08 0

Jeugdhuis Jakkedoe in de Pompoenstraat in Desselgem sluit preventief de deuren. Dat melden de verantwoordelijken op de Facebookpagina van Jakkedoe: “We hebben vanwege de recente coronamaatregelen besloten om het jeugdhuis en zijn barwerking tijdelijk te sluiten. Als jeugdhuis willen we een voorbeeldfunctie opnemen en de veiligheid altijd laten primeren. Dit kunnen we in onze huidige werking niet garanderen. We houden jullie op de hoogte. Alvast bedankt voor jullie begrip en wees voorzichtig.”