Jeugddienst zoekt begeleiders voor zomerschool Pieterjan Neirynck

08 augustus 2020

17u11 1 Waregem De Waregemse jeugddienst is dringend op zoek naar enkele begeleiders voor de zomerschool, die half augustus van start gaat in cultuurcentrum De Schakel.

Net zoals vorig jaar organiseert de jeugddienst van maandag 17 augustus tot vrijdag 21 augustus en van maandag 24 augustus tot vrijdag 28 augustus het Babbelbad voor kleuters, kinderen van het eerste tot derde leerjaar en kinderen van het vierde tot zesde leerjaar. “Daarbij kunnen anderstalige kinderen hun kennis van het Nederlands verbeteren”, legt schepen van Jeugd en Onderwijs Jo Neirynck (CD&V) uit. “De voormiddag is gericht op de tal leren en wiskunde bijschaven. In de namiddag ligt de nadruk op animatie, spelletjes en een bezoek aan de bibliotheek of de spelotheek.”

Vlaamse subsidies

Wel zoekt het stadsbestuur nog enkele helpende handen. “Door het uitvallen van enkele vrijwilligers zijn we op zoek naar begeleiders voor de zomerschool. Wie een pedagogisch diploma of ervaring in het onderwijs heeft én nog vrij is tijdens die twee weken, mag contact opnemen met de jeugddienst”, vervolgt schepen Neirynck. Dat kan via de Facebookpagina Jeugddienst Waregem of via e-mail naar jeugd@waregem.be. Om dit initiatief te organiseren, heeft de stad overigens een Vlaamse subsidie voor zomerscholen aangevraagd. De Vlaamse regering voorziet een vergoeding van 25 euro per dag per leerling. Zo hoopt de overheid grote leerachterstanden als gevolg van de coronacrisis te vermijden tijdens het nieuwe schooljaar.