Jeugdcentrum-site zet zichzelf in de kijker met ‘Waregems Zomerfeest’ Pieterjan Neirynck

03 juli 2020

07u13 0 Waregem Op zaterdag 1 augustus kunnen alle thuisblijvers genieten van een gratis evenement aan het Jeugdcentrum in Waregem. Het Sportkafee, spinningclub Bike-Fun en de jongeren van het skatepark slaan de handen in elkaar om een ‘Waregems Zomerfeest’ te organiseren. “Dit is een beetje een vergeten hoek, terwijl er hier zoveel te beleven valt”, zegt initiatiefnemer Hein Defrenne.

Als zaakvoerder van evenementenbureau Partymmo en het Sportkafee in het Waregemse Jeugdcentrum toonde Hein Defrenne (45) zich met een wandelzoektocht tijdens de coronacrisis al van zijn meest inventieve kant. Nu het ergste voorbij is, wil de ondernemer nog eens een evenement op poten zetten. “Ik wil een coronaveilige dagje vertier bieden aan de thuisblijvers, middenin de traditionele vakantieperiode”, vertelt Hein. Dat de stad met Tournee Congé ook al zoiets aanbiedt, vind hij geen bezwaar. “Op 1 augustus vindt Tournee Congé in Beveren-Leie plaats, dus een extra activiteit voor de Waregemnaars kan nog. Bovendien willen we de hele site, die soms wat vergeten wordt, eens in de verf zetten”, klinkt het veelbelovend.

Foodtrucks

Wat mogen we verwachten? “Heel veel. We vertrekken vanuit de activiteiten die hier aanwezig zijn. De jongeren van het skatepark zorgen voor een ‘skate contest’, op het sportterrein zal er een voetbaltornooi plaatsvinden en de mensen van Bike-Fun organiseren workshops spinning”, somt Hein op. “Het geheel wordt aangevuld met een springkastelendorp, kleine muziekoptredens en culinaire verwennerij. Er zullen foodtrucks met lekker eten aanwezig zijn. Geen gewone frituursnacks, maar wel een frietje met verse stoofvleessaus of een degelijke verse hamburger”, besluit Defrenne. De toegang tot het Waregems Zomerfeest, dat van 10 uur ‘s morgens tot 1 uur ‘s nachts duurt, is zoals gezegd helemaal gratis.