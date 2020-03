Jeugdafdeling Waregem Golf Club valt opnieuw in de prijzen Pieterjan Neirynck

05 maart 2020

22u17 0 Waregem Al voor de derde keer krijgt Waregem Golf Club het Eagle-label. Dat is een jaarlijks kwaliteitslabel voor golfclubs die investeren in een ambitieus jeugdbeleid. “We zijn heel trots. Deze erkenning is het werk van een heel team, inclusief tal van vrijwilligers”, reageert junior captain Ellen Dhondt. Ook een Antwerpse en Vlaamse-Brabantse golfclub ontvingen hetzelfde certificaat.

In Vlaanderen spelen 40.000 mensen golf, verspreid over 55 clubs. Hoewel de sport de laatste jaren aan populariteit wint, blijft golf onbekend voor kinderen en jongeren. Niet zo bij Waregem Golf Club, dat 120 jonge leden telt. “Al merk ik vaak dat het idee van golf als elitaire sport nog bestaat. Een cliché dat niet klopt. Golf kan je qua toegankelijkheid vandaag vergelijken met fietsen of voetbal. Maar golf is geen sport die je in je achtertuin kan oefenen. Net daarom is een goede jeugdwerking zo belangrijk”, zegt Ellen Dhondt.

Spelers rondbrengen

Die jeugdwerking mag je in Waregem zelfs uitstekend noemen, getuige daarvan het kwaliteitslabel. Twintig jonge Waregemse spelers zijn zelfs actief op een hoog niveau in de Belgische competitie. “Zo’n competitief programma voor de topjeugd is natuurlijk niet niks. We proberen onze jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen. Financieel, door continu in jeugdopleiding te investeren en professionele trainingen te organiseren. Ook praktisch, zo breng ik de jongste spelers naar hun wedstrijden en doen heel wat ouders hetzelfde bij de iets oudere spelers”, aldus de junior captain.