Jeannette (89) bezweken aan coronavirus in De Meers: "Dacht dat ze veilig was in haar kamertje."

19 april 2020

09u11

Waregem In het zwaar getroffen woonzorgcentrum De Meers in Waregem is donderdag Jeannette Vande Velde (89) uit Waregem aan het coronavirus bezweken. Officieel was haar besmetting pas een week bekend maar voor dochter Dorine was al langer duidelijk dat het virus ook haar moeder te pakken had. "Ik dacht aanvankelijk dat ze veilig was voor dat smerig beest in het rusthuis. Dat bleek helemaal niet zo en dat maakt me een beetje boos", aldus Dorine.

Jeannette was dementerend en al langer geestelijk niet echt meer aanwezig. Maar fysiek verkeerde ze nog in goede doen. Tot het virus haar te pakken kreeg. “Nog voor de positieve test, die er pas vorige week kwam, wist ik het al”, zegt Dorine. Zij heeft als ex-zorgkundige-palliatief medewerkster heel wat ervaring en herkende de symptomen. “Haar saturatie (zuurstofgehalte in het bloed, nvdr) was niet goed meer, een teken dat haar longen het lieten afweten. Beetje bij beetje is ze weggegleden.”

Jeannette kwam als dementerende bejaarde nog nauwelijks haar kamer in het woonzorgcentrum uit. “We dachten dat ze er veilig was maar dat bleek niet het geval. Moeilijk om te aanvaarden”, aldus Dorine, zonder iemand met de vinger te wijzen. “Het is jammer voor alle bewoners dat De Meers zo hard getroffen is. En voor het personeel. ‘Het is gruwelijk wat we nu meemaken’, vertrouwde een zorgkundige me toe. Ik heb de indruk dat men het aanvankelijk wat heeft proberen te verbloemen, maar met meer dan 30 overlijdens is het niet meer te ontkennen dat het virus er hard heeft toegeslagen.” Er testten ondertussen ook 116 bewoners en 40 personeelsleden positief.

Jeannette was de weduwe van Roger Weedaeghe, die in 2012 overleed. Ze was de oudste in een gezin van 9 en hielp haar moeder mee het gezin te runnen. Even deed Jeannette nog dienst als kindermeisje bij een Waregemse ondernemersfamilie. Daarna legde ze zich toe op haar eigen gezin met drie kinderen. “Ik ben gelukkig met het leven dat ze heeft gehad”, aldus nog Dorine. “Maar het afscheid had ik me helemaal anders voorgesteld. Gelukkig kregen we nog twee keer de kans haar te bezoeken maar na het overlijden ging het meteen naar de gesloten kist en was het definitief over. De manier van afscheid nemen op vandaag is niet echt waardig of menselijk te noemen.”