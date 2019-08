Jean-Pierre wint na 9 jaar proberen nog eens race op Waregem Koerse, en dan nog met ‘oude knol’: ‘Supercontent’ Joyce Mesdag

28 augustus 2019

18u42 0 Waregem Het is Jean-Pierre Vanden Heede uit Tiegem éindelijk nog eens gelukt: een wedstrijd winnen op Waregem Koerse. Niet zijn toppaard won, maar een ouder paard dat eigenlijk dat beste paard naar de overwinning moest loodsen. “Ik dacht de hele wedstrijd lang, dat kán niet blijven duren, dat houdt ze nooit vol, maar ze bleef trekken. Ik heb niet durven kijken”, lacht Jean-Pierre.

Negen jaar was het geleden dat een paard van Jean-Pierre als eerste over de streep kwam op Waregem Koerse. “Kort na mijn laatste overwinning is er nog een andere Belgische winnaar geweest, maar de zeven edities daarna waren het telkens de Fransen die met de prijzen gingen lopen in alle races.” Jean-Pierre had een goed gevoel over deze editie. “Mijn paard Votre Plaisir was in topconditie”, vertelt hij. “Hij maakte een goeie kans om de 8ste prijs Jacques du Roy de Blicquy te winnen. We hadden mijn ander paard Tamara Du Granit ook ingeschreven in die race. Dat is een iets ouder paard, dat we, net zoals je knechten hebt in het wielrennen, inzetten om het tempo te maken en Votre Plaisir uiteindelijk aan de overwinning te helpen.”

Jean-Pierre had al zijn hoop op Votre Plaisir gesteld. “Maar doordat een ander paard hem hinderde, was de wedstrijd al vroeg afgelopen voor hem. Ik heb echt luid gevloekt.” Het was over en uit. Althans dat dácht Jean-Pierre. “Tamara Du Granit zat zoals gepland vooraan in de wedstrijd. Haar vat kon elk moment af zijn, maar ze blééf maar trekken. Commentator Nicky De Frene werd enthousiaster en enthousiaster… Ik durfde niet meer kijken. Maar ze hield vol, en kwam als eerste over de streep. Met 20 meter voor op de anderen. De reacties van het publiek waren echt overweldigend. Die vonden het allemaal top dat een Belg de wedstrijd won.”

Er kon bijna geen meer verrassende winnaar zijn dan Tamara. “Tamara Du Granit is met haar12 lentes een eerder oud paard, dat het toch wel lastiger heeft normaal dan de andere jongere paarden. We hebben haar dan ook al het hele jaar wat gespaard, zodat ze in form zou zijn voor Waregem Koerse. Wie op haar gewed heeft, kreeg zijn inzet 30-voudig terug. In bepaalde gokkantoren kreeg je zelfs 85 keer je inzet terugbetaald. Dat zegt al veel, he”, lacht Jean-Pierre. “Ik heb zélf ook gegokt. 20 euro, maar op Voitre Plaisir, niet op Tamara Du Granit.”

Jean-Pierre vierde zijn overwinning vandaag uitgebreid met familie en vrienden. “Winnen op Waregem Koerse is écht een eer”, zegt Jean-Pierre. “Het gaat zelfs niet eens om de geldprijs, ik zou tien overwinningen in Frankrijk opgeven om hier te kúnnen winnen. Dus ja, ik ben enorm content. Dat het bovendien net mijn 300ste overwinning ooit is, maakt dit extra bijzonder.”

Tamara vertrok vandaag alweer richting haar stal in Frankrijk. “Ze krijgt vier wortels vandaag, als beloning”, zegt Jean-Pierre. En de beker, die kan je bewonderen bij beenhouwer Claude Vandeputte in Vichte. “Dat is een vriend van mij, en die is echt geïnteresseerd in de paardensport. Ik had hem dat beloofd, dat hij de beker mocht uitstallen.”