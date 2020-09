JCI Waregem en jeugdbewegingen plannen grote opruimactie tijdens World Cleanup Day Pieterjan Neirynck

15 september 2020

17u01 4 Waregem Tijdens World Cleanup Day komend weekend nemen meer dan dertig vrijwilligers van JCI Waregem en enkele Waregemse jeugdbewegingen een reeks natuurgebieden, bermen en andere met zwerfafval vervuilde plekken onder handen. “Wie een handje wil toesteken, is zeker welkom”, klinkt het bij de organisatoren.

Met de World Cleanup Day op zaterdag 19 september gaat de grootste opruimactie ter wereld al voor de derde keer door. Ook in Waregem zullen er voor het eerst mensen meehelpen om zo veel mogelijk zwerfvuil weg te halen. Het initiatief is afkomstig van de lokale afdeling van Junior Chamber International. “JCI is een organisatie die jonge en ondernemende mensen kansen wil geven om zichzelf te ontplooien op persoonlijk en professioneel vlak”, steekt voorzitster Muriel Maebe van wal. “Omdat we oog hebben voor de gemeenschap, organiseren we ook maatschappelijke acties. We willen mensen aanmoedigen om hun omgeving proper te maken én te houden.”

Jeugdraad

In de zoektocht naar vrijwilligers contacteerde JCI de Waregemse jeugdraad. Afvalintercommunale Imog levert dan weer het opruimmateriaal. “Beide instanties waren heel blij met het initiatief. De jeugdafdeling van het Rode Kruis Waregem-Anzegem heeft al toegezegd en waarschijnlijk sluiten er nog andere jeugdbewegingen aan”, zegt World Cleanup Day-verantwoordelijke Sara Willems. “In groepjes van drie zullen we verschillende plekken onder handen nemen. Zo staan de industriezone in Desselgem en De Slekkeput in Waregem al op ons lijstje. Het doel is om deze grootschalige actie ieder jaar te herhalen”, besluit Willems.