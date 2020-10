Jaarlijkse boekenverkoop van bibliotheek gaat op afspraak door Pieterjan Neirynck

01 oktober 2020

22u40 0 Waregem In haar voormalige gebouw in de Schakelstraat vindt dit weekend de jaarlijkse boekenverkoop van de Waregemse bibliotheek plaats. Door de coronamaatregelen moet je een tijdsslot registreren om langs te gaan. Alle plekjes op vrijdag zijn al volzet.

Ieder jaar maakt de bibliotheek een evaluatie van de collectie aan boeken, strips en tijdschriften. “We bekijken bijvoorbeeld welke boeken niet meer uitgeleend worden of van welke boeken we verschillende exemplaren hebben. Op die manier leggen we een verzameling aan van werken die we goedkoop aan de man brengen”, vertelt bibliothecaris Ruth Soens. “Dat is een belangrijke taak, want we zijn een bibliotheek en géén archief.”

De verkoop lokt telkens heel wat boekenliefhebbers. “Je kan het gerust een stormloop noemen. Vaak keren de kopers op de laatste dag nog eens terug tijdens de laatste twee uur, want dan verkopen we alle overblijvende werken aan halve prijs”, vervolgt Soens. Niet dat het anders een dure bedoening is, want boeken en strips kosten 0,50 euro per stuk. Tijdschriften en prentenboeken wisselen al voor 0,10 euro van eigenaar.

“In coronatijden kunnen we ons natuurlijk geen stormloop permitteren. Daarom staan alle tafels met boeken op veilige afstand van elkaar én moet iedereen een tijdsslot reserveren om langs te gaan”, vult bevoegd schepen Pietro Iacopucci (CD&V) aan. Alle momenten op vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag zijn al volzet. Wie nog een boek op de kop wil tikken, kan een tijdsslot kiezen op zaterdagnamiddag via deze website.