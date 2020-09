Jaar cel voor onverbeterlijke dief voor 15 diefstallen bij Okay LSI

08 september 2020

Waregem Een 45-jarige man is door de Kortrijkse strafrechter bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van één jaar cel voor 15 diefstallen bij filialen van grootwarenhuis Okay. De man ging meestal met roltabak aan de haal.

Ramazan K. nam telkens een lege doos uit het rek om daarna tussen de rayons de verpakking af te nemen en zijn buit in zijn bodywarmer te steken. Meestal ging hij aan de haal met roltabak, af en toe nam hij ook een fles whisky mee. Bij twee diefstallen had hij ook een kompaan mee, al de rest pleegde hij alleen. Hij reisde heel Vlaanderen rond om te stelen bij filialen van Okay. Zo sloeg hij toe in filialen in Waregem, Bissegem, Roeselare, Gent, Moeskroen, Tielt, Meulebeke en Gavere.