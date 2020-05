Inwoners krijgen Waregembon tegen half juni aan huis Pieterjan Neirynck

13 mei 2020

20u39 38 Waregem Uiterlijk tegen half juni moeten alle inwoners van Waregem de voorziene Waregembonnen van 25 euro in hun bezit hebben. Vanaf 1 juli kunnen alle zelfstandigen daarnaast een aanvraag indienen voor de eenmalige premie van 750 euro.

Begin april besliste de gemeenteraad unaniem om 2,5 miljoen euro aan middelen vrij te maken. Op de zitting van vorige week dinsdag kreeg de concrete uitwerking van de maatregelen goedkeuring en nu komt het stadsbestuur met een tijdslijn naar buiten. Elke inwoner van Waregem, Beveren-Leie, Desselgem of Sint-Eloois-Vijve zal binnenkort een Waregembon in zijn of haar richting zien komen. “Niemand moet op dit moment al zelf iets doen of afvragen. Tegen eind mei mag elk gezin in Waregem een brief in de bus verwachten met de concrete aankondiging”, legt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) uit.

Aan elke brief hangt een afscheurstrook die dient als ontvangstkaart. Begin juni zal de stad bij elk gezin langskomen om de Waregembonnen uit te reiken. “Als er op dat moment niemand thuis is, krijgt iedereen nog de mogelijkheid om de bonnen af te halen”, zegt de burgemeester. Voor Waregem zal de aangewezen locatie het Jeugdcentrum zijn. Inwoners van de deelgemeenten kunnen terecht in ontmoetingscentrum De Coorenaar (Desselgem), ontmoetingscentrum De Linde (Sint-Eloois-Vijve) of ontmoetingscentrum ‘t Klokhuis (Beveren-Leie). Een concrete datum daarvoor volgt nog.

750 euro voor handelaars

Ook de extra details over de stedelijke toelage zijn bekend. Elke Waregemse onderneming maakt aanspraak op een eenmalig bedrag van 750 euro. De aanvrager moet actief zijn in de artistieke- en evenementensector, horeca, zelfstandig personenvervoer, kleinhandel, land- en tuinbouw, paramedische beroepen, reis- en recreatiesector of zelfstandige kinderopvang. “En de zelfstandige moet bewijzen dat hij of zij een Vlaamse compensatiepremie kreeg”, klinkt het. Van 1 juli tot en met 31 augustus kan de Waregemse premie aangevraagd worden.