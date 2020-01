Intiem afscheid van dame die stikte in woningbrand VHS

25 januari 2020

17u18 0 Waregem Er komt geen openbare afscheidsplechtigheid voor Annie Nagel, de 71-jarige vrouw uit Sint-Eloois-Vijve die donderdagavond overleed tijdens een kleine brand in haar huurwoning. De familie neemt afscheid in intieme kring.

Een brandalarm, een brandgeur, zwartgeblakerde ramen. Het waren tekenen aan de wand dat er donderdagin de Spechtenstraat iets helemaal fout liep in de woning van Annie Nagel. De brandweerlui kwamen uit op een brand die bij gebrek aan zuurstof vanzelf gedoofd was. De rookontwikkeling was de bewoonster intussen wel fataal geworden. Annie Nagel kwam om door verstikking. De weduwe van Marcus Desloovere werd door de brandweerlui aangetroffen in haar zetel, in het gezelschap van haar hond. Ze werd nog langdurig maar zonder resultaat gereanimeerd. Een brandende sigaret was de boosdoener, zo stelde de deskundige later in zijn verslag.

Geen begroeting mogelijk

Annie Nagel laat een zoon en een dochter na, en twee kleinkinderen. Alleen genodigden zijn straks welkom tijdens de uitvaartdienst in intieme kring. Nadien zal haar as worden uitgestrooid op de strooiweide van de begraafplaats in Sint-Eloois-Vijve. Er is geen begroeting mogelijk in het funerarium. De familie vraagt vrienden en kennissen om haar te blijven herinneren in fijne herinneringen.