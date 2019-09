Ingrijpende werken Zuiderlaan gaan tweede fase in: rotonde aan Meersstraat Peter Lanssens

09 september 2019

07u19 0 Waregem Deze week start de tweede fase van de werken in de Zuiderlaan (R35). Er komt een rotonde op het kruispunt met de Meersstraat. Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk op het kruispunt. Waregem Expo en het Regenboogstadion zijn enkel bereikbaar via de Verbindingsweg.

Er zijn lokale omleidingen uitgewerkt. Wie in de Meersstraat moet zijn met personen- of bestelwagens van minder dan 3,5 ton, neemt via de Stormestraat de noordelijk gelegen doorsteek naar de Meersstraat. Terug wegrijden uit de Meersstraat doe je via het Kwaestraatje. Dat is de zuidelijk gelegen doorsteek tussen de Storme- en Meersstraat. Het eenrichtingsverkeer in het Kwaestraatje wordt tijdelijk omgekeerd, richting Stormestraat.

Fietsers en voetgangers

Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton kunnen enkel de Meersstraat bereiken buiten de werkuren van de aannemer. Dat is telkens tussen 16 en 8 uur. Door een tijdelijke werfweg dwars door de werfzone in de Zuiderlaan te nemen, komende van de Verbindingsweg. De werfweg dient voor het in- en het wegrijden. Fietsers en voetgangers nemen best de voetweg rond de vijvers naast het Regenboogstadion. En fietsers en voetgangers die uit de richting Westerlaan, Lebbe- of Duthoystraat komen, volgen de omleiding via de Stormestraat. De parking van Waregem Expo is te voet bereikbaar via een tijdelijke doorsteek door de werfzone, in het midden tussen de Meersstraat en de Verbindingsweg. Over de verdere timing van de werken in de Zuiderlaan is voorlopig niet gecommuniceerd.