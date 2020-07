Ingrid van gesloten café De Gilde gaat terug aan de slag in het rusthuis: “Hart ligt nog altijd bij het café” Pieterjan Neirynck

22 juli 2020

11u52 0 Waregem Ingrid Feys, de voormalige cafébazin van De Gilde uit Nieuwenhove, gaat terug aan de slag als kokkin in woonzorgcentrum Acropolys in Waregem. Noodgedwongen, omdat het huurcontract van het volkscafé niet verlengd werd, hoewel het historische pand ternauwernood gered werd. “Mijn hart ligt nog altijd bij het café”, vertelt ze openhartig.

Het verhaal van Ingrid Feys (52) loopt terug tot begin maart. Toen ondertekenden 374 inwoners van Nieuwenhove een petitie om het voormalige klooster van de paters Oblaten en het aanpalende volkscafé in de Remi Vanmeerhaeghestraat te redden. Het stukje erfgoed zou eerst plaatsruimen voor een bouwproject met zes woningen, maar dankzij het protest trok de ontwikkelaar de bouwaanvraag in. Zo blijft het historische pand bestaan, al is voor Ingrid geen plaats meer in het café. “Wij huren het café van Drankcenter Schotte, die het pand op zijn beurt huurt van het ACW (Beweging.net, red.). En zij willen blijkbaar geen nieuwe overeenkomst afsluiten”, vertelde ze begin juni aan deze krant.

Terugkeer

Omdat de zoektocht naar een nieuw café - mét woonst - niet vlot door de coronacrisis, keert Ingrid nu terug naar haar oude werkplek. “Eigenlijk is het zo dat de directie van woonzorgcentrum mij gebeld heeft. Er is een keukenmedewerker vertrokken, waardoor Acropolys op zoek was naar vervanging. Omdat de directrice wist dat ik op zoek was naar werk, nam ze contact op”, vertelt Ingrid, die tien jaar geleden haar job in Acropolys verruilde voor café De Gilde. “Het is wel wat wennen. Je staat opnieuw helemaal alleen in de keuken, terwijl ik vroeger veel mensen aan mijn toog had staan. Ik ben uiteraard tevreden met deze tijdelijke oplossing. Maar als de drankenhandel belt dat er een café vrijkomt, is een terugkeer naar de horeca niet uitgesloten.”