Ingrid (56) opent nagelstudio: “Net toen ik droom wou waarmaken, kwam coronacrisis” Pieterjan Neirynck

17 juli 2020

10u21 0 Waregem In de Henri De Brabanderestraat in Desselgem, bij Waregem, heeft Ingrid Vansteenkiste (56) met ‘La Vie en Rose’ een gloednieuwe nagelstudio opgericht.

Het was de bedoeling om de nagelstudio aan het begin van dit jaar te openen, maar de coronacrisis trok daar een streep door. “Ik laat mijn nagels al heel lang verzorgen, maar was nooit echt helemaal tevreden. Daarom dacht ik: ‘Ik zou het beter zelf doen’. En zo is het idee ontstaan om lessen te volgen en een zaak te starten”, vertelt Ingrid, die tot nu huisvrouw was. “Tijdens de lockdown heb ik de tijd genomen om een deel van mijn woning helemaal in te richten tot een professionele nagelstudio en veel reclame te maken. Nu alle handelszaken weer open zijn, ben ik met volle goesting begonnen. Ik heb mijn droom eindelijk waar kunnen maken”, besluit ze.

Bij Ingrid kan je elke dag, behalve op zondag, op afspraak terecht voor manicure en pedicure. Contact opnemen kan telefonisch via 0479/96.45.50 of via e-mail op nails.la.vie.en.rose.by.ingrid@gmail.com.