Inbrekers viseren opnieuw juwelier Haesevoets Alexander Haezebrouck

02 mei 2020

Inbrekers hebben opnieuw toegeslagen bij juwelier Haesevoets in de Stormestraat in Waregem. Ze probeerden afgelopen nacht omstreeks 3 uur de beveiligde rolluiken voor de zaak in te slaan. Buurtbewoners verwittigden de politie. IN 2018 werd de juwelier nog het slachtoffer van een brutale tigerkidnapping in zijn zaak.

Omstreeks 3 uur vannacht probeerden enkele inbrekers binnen te breken in de juwelierszaak in de Stormestraat in Waregem. Buurtbewoners die wakker werden van het lawaai en zagen wat er gaande was, verwittigden de politie. Zij snelden meteen ter plaatse. De inbrekers vluchtten zonder buit weg. De politie schakelde een helikopter in en zette de opritten naar de E17 richting Frankrijk af. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de politie erin slaagde om de daders ook effectief op te pakken.

Brutale tigerkidnapping met miljoenenbuit in 2018

Het is niet de eerste keer dat de juwelier met criminelen te maken krijgt. In november 2018 werden zaakvoerders Ronny Haesevoets en Régine Libeert het slachtoffer van een brutale tigerkidnapping. Vier gewapende en gemaskerde gangsters sloegen, knevelden, bedreigden en ontvoerden het juwelierskoppel en gingen er vandoor met een miljoenenbuit. Dat verhaal lees je hier.

