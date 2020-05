Inbrekers viseren opnieuw juwelier Haesevoets, één verdachte opgepakt Alexander Haezebrouck

02 mei 2020

10u07 18 Waregem Inbrekers hebben opnieuw toegeslagen bij juwelier Haesevoets in de Stormestraat in Waregem. Ze braken afgelopen nacht omstreeks 3 uur binnen in de winkel en gingen er met een buit vandoor. Eén verdachte kon opgepakt worden nadat de politie hen kon klemrijden ter hoogte van de Verbindingsweg.

Omstreeks 3 uur vannacht braken inbrekers binnen in juwelierszaak Haesevoets in de Stormestraat in Waregem. Buurtbewoners werden gewekt door zwaar bonkend lawaai. “Ik zag hoe ze met zwaar materiaal de rolluik voor de zaak kapot sloegen en zo binnen geraakten”, vertelt een jongeman die in de buurt woont. “Ook het alarm ging af waardoor de hele buurt wakker was. Niet veel later zag ik hoe twee mannen weg liepen met twee zakken.” De politie snelde zo snel als mogelijk ter plaatse. “Ter hoogte van de verbindingsweg konden ze de inbrekers klem rijden", vertelt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “De chauffeur kon opgepakt worden, twee anderen vluchtten weg.” De politie zette een helikopter en speurhonden in om ook die personen te vatten, maar die zijn voorlopig spoorloos. De inbrekers gingen er vandoor met een beperkte buit. Een deel van die buit kon ondertussen gerecupereerd worden door de politie. De inbrekers slaagden erin om binnen te geraken door de beveiligde rolluik gedeeltelijk open te snijden. Daarna verwrongen ze de rolluik met zwaar materiaal om zo binnen te geraken. Het labo is ondertussen ook ter plaatse gekomen en de recherche onderzoekt de zaak. Voor de juwelierszaak in de winkelstraat van Waregem hangt een politielint.

Brutale tigerkidnapping met miljoenenbuit in 2018

Het is niet de eerste keer dat de juwelier met criminelen te maken krijgt. In november 2018 werden zaakvoerders Ronny Haesevoets en Régine Libeert het slachtoffer van een brutale tigerkidnapping. Vier gewapende en gemaskerde gangsters sloegen, knevelden, bedreigden en ontvoerden het juwelierskoppel en gingen er vandoor met een miljoenenbuit. Zaakvoerde Ronny Haesevoets getuigde toen ook in het programma Faroek op VTM. Dat verhaal lees je hier.