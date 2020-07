Inbrekers slaan vijf keer toe in één nacht VHS

23 juli 2020

07u32 0 Waregem Rond en op de commerciële site langs de Gentseweg waar onder meer hypermarkt Carrefour is gevestigd, werd ingebroken in vier handelszaken. Ook een grappenwinkel langs de Staatsbaan kreeg ongewenst bezoek. De buit bleef beperkt. Er zou een spoor zijn naar de daders.

De feiten dateren van de nacht van maandag op dinsdag en speelden zich hoofdzakelijk af op het winkelcentrum in Sint-Eloois-Vijve. De winkels Action en Kruidvat werden geviseerd maar ook chocoladewinkel Leonidas Arabel. Daar werd een schuifdeur geforceerd. De dieven drongen ook tearoom Salut Les Copains binnen. De horecazaak werd doorzocht, in de keuken stonden alle diepvriezers en microgolfovens open. De daders gingen ervandoor met zowat 1.000 euro, onder meer uit een spaarpot waar klanten een fooi kunnen in stoppen. De politie onderzoekt de zaak en zou de daders, dankzij beelden van bewakingscamera’s, op het spoor zijn.