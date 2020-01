Inbreker op heterdaad betrapt en opgepakt LSI

29 januari 2020

08u12

Bron: LSI 0 Waregem In de Stormestraat in Waregem heeft de politie van de zone Mira maandagavond een inbreker op heterdaad betrapt en opgepakt. De 33-jarige verdachte uit Moeskroen zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.

Iets na 23u liep bij de politie via de centrale 101 een oproep binnen dat er mogelijk een inbraak bezig was in aan appartementsblok met nieuwbouwappartementen in de Stormestraat. Iemand was er bezig de toegangsdeur te forceren. Een politiepatrouille was snel ter plaatse en zag iemand aanstalten maken om te vertrekken. Na controle bleek het om D.J. (33) uit Moeskroen te gaan, geen onbekende voor het gerecht. In zijn voertuig vond de politie inbrekersmateriaal. Op de toegangsdeur van het appartement waren inderdaad braaksporen te zien. De man werd opgepakt en na verhoor opnieuw vrijgelaten. Het parket besliste om hem binnenkort via snelrecht voor de rechtbank te dagvaarden.