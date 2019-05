Inbraak in bestelwagen van beveiligingsspecialist mislukt VHS/LPS

21 mei 2019

18u45 3 Waregem Hij heeft een ingenieus systeem ontwikkeld om materiaaldiefstallen uit bestelwagens tegen te gaan maar werd nu ei zo na zelf slachtoffer van zo’n inbraak. Gelukkig kwam het zo ver niet. “Mijn systeem hoefde zelfs niet te werken”, zegt Pieter Himpe (26) tevreden.

In Nieuwenhove bij Waregem runt Pieter zijn bedrijfje Himpe Security. En zoals veel kleine zelfstandigen heeft ook hij een bestelwagen waarin nogal wat materiaal steekt. “De jongste jaren werden echter vele tientallen zelfstandigen het slachtoffer van een inbraak in hun bestelwagen”, vertelt Pieter. “Daarom besloot ik om een systeem te ontwikkelen om materiaaldiefstallen te vermijden. Veel kan ik er niet over verklappen maar in essentie komt het er op neer dat de eigenaar via een app op zijn smartphone een seintje krijgt als een deur van zijn bestelwagen wordt geopend. In het voertuig begint ook een sirene te loeien. Dat moet daders afschrikken. Klanten die mijn systeem gebruiken, zeggen me dat ze bijzonder tevreden zijn.”

Gaatje gemaakt onder klink

Maar afgelopen weekend werd Pieter Himpe ’s nachts dus zelf het slachtoffer van materiaaldieven. “Ze maakten een klein gaatje onder de klink van mijn achterdeur, een techniek die vaak gebruikt wordt om de deur te openen”, weet de man. “Alleen zijn ze er niet in geslaagd om mijn deur ook effectief te openen, misschien wel omdat ze opgeschrikt werden door een voorbijrijdende auto. Mijn beveiligingssysteem werd dan ook niet geactiveerd”, besluit de man.